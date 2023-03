Usa: Florida, cittadini potranno portare con sé armi da fuoco senza licenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea della Florida ha approvato una proposta di legge per consentire ai cittadini di portare ovunque con sé una arma da fuoco carica, senza bisogno dei permessi necessari. Il testo, passato al Senato statale dopo che la camera bassa ha approvato la proposta la scorsa settimana, passerà ora al governatore repubblicano Ron DeSantis per la firma. Se approvata in via definitiva, la legge rimuoverà tutti i requisiti attualmente esistenti per l’emissione di una licenza, inclusi i controlli a monte della richiesta e un eventuale addestramento ad utilizzare l’arma acquistata. Allo stato attuale, chi vuole portare con sé una arma da fuoco deve richiedere una specifica licenza allo Stato, rispettando una serie di requisiti. In base alla proposta, ai cittadini sarà richiesto di avere con sé solo un documento di identità per giustificare il possesso di un’arma. Inoltre, in mancanza di un documento sarà applicata una multa di 25 dollari. (Was)