Appalti: Ottaviani (Lega), da Associazione Comuni riconoscimento verso Codice Salvini

- “Anche l’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) riconosce la validità del Codice Salvini, valutato 'positivamente'”. Lo ha dichiarato il deputato della Lega Nicola Ottaviani, segretario della commissione Bilancio. “Questo apprezzamento, che va oltre i colori politici – ha proseguito –, è il segno che il nuovo impianto normativo degli appalti pubblici risponde perfettamente alle esigenze di modernizzazione dei nostri comuni, nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità”. “Finalmente – ha aggiunto – si accorciano i tempi per far partire le gare che servono a rilanciare il Paese”. Meno burocrazia, più operatività, più fiducia nei confronti di sindaci e imprese. E' il patto che la Lega stringe con il Paese per dare impulso alla ripresa economica", ha concluso. (Rin)