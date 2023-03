Usa: Manhattan, gran giurì vota per incriminare Trump per pagamenti a Stormy Daniels

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran giurì di Manhattan ha votato a favore dell’incriminazione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il pagamento da 130 mila dollari effettuato dai fondi della sua campagna elettorale nel 2016 alla pornodiva Stormy Daniels, con la quale avrebbe avuto una relazione extraconiugale. Fonti anonime hanno confermato al “New York Times” che l'incriminazione, la prima nella storia degli Stati Uniti nei confronti di un ex presidente, sarà annunciata ufficialmente nei prossimi giorni, essendo ancora secretata. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, avrebbe chiesto a Trump di costituirsi e presentarsi in giudizio sulla base delle accuse a suo carico, le quali non sono ancora state rese note. (segue) (Was)