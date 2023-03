Usa: presidente Camera contro incriminazione Trump, è abuso di potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha contestato l’incriminazione di Donald Trump da parte di un gran giurì di Manhattan, nel quadro delle indagini sul pagamento di 130 mila dollari dai fondi elettorali dell’ex presidente Usa alla pornodiva Stormy Daniels. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, McCarthy ha affermato che il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, sta “strumentalizzando il nostro sistema giudiziario per attaccare Donald Trump, nel tentativo di interferire con il processo elettorale”. La camera bassa del Congresso, ha aggiunto, farà il necessario per “punire questo abuso di potere”. (Was)