Usa: incriminazione di Trump, 30 capi d’accusa per frode

- Il gran giurì di Manhattan che sta indagando sui crimini finanziari dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e che ha votato a favore della sua incriminazione, emetterà nei suoi confronti un totale di 30 capi d’accusa per frode. Lo hanno confermato fonti anonime all’emittente “Cnn”. Un portavoce della procura distrettuale di Manhattan ha anche fatto sapere di avere contattato lo staff legale di Trump, per “coordinare la sua costituzione e concordare una data per la chiamata in giudizio”. (Was)