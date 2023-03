Usa: scarcerato lo "sciamano" dell'assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 35enne Jacob Chansley, noto come lo "Sciamano Qanon" che il 6 gennaio 2021 guidò l'irruzione dei sostenitori dell'ex presidente Donald Trump nella sede del Congresso federale degli Stati Uniti, è stato scarcerato. Lo riferiscono i media statunitensi, che ricordano come la scarcerazione segua la divulgazione da parte dell'emittente televisiva "Fox News" di ore di riprese delle videocamere di sorveglianza durante il drammatico episodio dell'assalto al Congresso. La divulgazione delle riprese, che nelle scorse settimane ha suscitato aspre polemiche politiche, dimostrerebbe come parte delle accuse mosse a Chansley siano infondate: l'uomo, che era diventato il simbolo dell'insurrezione per il suo pittoresco copricapo con corna di bufalo, la pelliccia e la bandiera a stelle e strisce, non si sarebbe fatto strada con violenza all'interno dell'edificio istituzionale, ma sarebbe entrato dalla porta, per poi essere scortato nei corridoi del Congresso da diversi agenti di polizia, che avrebbe persino ringraziato per la loro disponibilità. I legali dell'uomo non hanno chiarito se le riprese video siano state effettivamente determinanti per il rilascio di dello "sciamano", che a seguito dell'assalto al Congresso era stato condannato a 41 mesi di reclusione. Uno dei legali dell'uomo ha ricordato che Chansley è stato trattenuto in isolamento per 11 mesi prima della condanna a suo carico, e ne ha serviti altri 16 in prigione dopo la condanna: la buona condotta basterebbe a spiegare la sua scarcerazione anticipata. (Was)