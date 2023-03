Indo-Pacifico: approvata adesione del Regno Unito al blocco commerciale Cptpp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione all'accordo "eleverà il Cptpp da un accordo del Pacifico a un accordo davvero globale, in grado di dare forma e difendere le norme del commercio internazionale. Il Pil del Cptpp aumenterà da 9 a 11 mila miliardi di sterline, o dal 12,2 per cento al 15,4 per cento del prodotto interno lordo mondiale". Con 67 milioni di consumatori e la sesta economia del pianeta, il Regno Unito diventerà il secondo maggior membro del Cptpp dopo il Giappone. Zebedee e Black hanno evidenziato anche le conseguenze strategiche dell'adesione del Regno unito al partenariato, che "aiuterebbe i Paesi della regione a diversificare le loro catene di fornitura e cercare nuove opportunità di mercato per edificare una maggiore resilienza economica". Secondo i due funzionari, "la natura e la distribuzione del potere mondiale stanno cambiando, e siamo indirizzati verso un mondo più volatile, incerto, complesso e ambiguo. Speriamo, attraverso la nostra adesione al Cptpp, di aiutare a rinforzare parte dell'architettura globale che sono minacciate da pratiche commerciali scorrette". (Git)