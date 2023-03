Migranti: Lollobrigida, necessario fermare immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell’immigrazione, “noi le regole vorremmo farle rispettare, soprattutto quando salvano le vite. Quindi cercare di avere una immigrazione legale che tuteli anche coloro che possono partire in totale sicurezza, lavorare ed essere integrati è l'obiettivo del governo. Per fare questo va fermata l'immigrazione clandestina, che è ovviamente una delle criticità maggiori per coloro che ne rimangono vittime”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ospite di “Dritto e rovescio”, su Retequattro. “Il nostro governo – ha sottolineato – è quello che a parità di condizioni ha garantito di avere meno morti in mare rispetto a tutti gli altri, quindi mettere in discussione la capacità e la solidarietà dell'Italia è sbagliato”. “Dopodiché – ha aggiunto –, si entra in Italia secondo le norme. Esiste oggi un'insostenibile immigrazione clandestina che deve essere fermata negli arrivi, con la salvaguardia delle persone, ma anche con un progetto da definire in sede europea di come sviluppare l'Africa”. “Nel frattempo, però – ha concluso –, dobbiamo evitare che gli sciacalli del mare continuino a guadagnare e ad arricchirsi sulla pelle di esseri umani”. (Rin)