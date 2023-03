Infrastrutture: Ferraris (Fs), Pnrr opportunità di sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture che corrono parallelamente al miglioramento della digitalizzazione del Paese. “La rete ferroviaria in Italia è di oltre 17mila chilometri – ha spiegato l'Ad del Gruppo Fs – l'obiettivo è dotarla totalmente di fibra ottica. Un progetto ambizioso, ma realizzabile”. Il programma, già in corso, si chiama Gigabit Rail and Road: “Il vantaggio non sarà solo per chi viaggia e vuole lavorare in treno, ma la fibra verrà messa anche a disposizione di tutti i territori attraversati dal treno. La fibra ottica potrà inoltre consentire anche il trasporto di dati favorendo ancora di più il monitoraggio dell'infrastruttura”. La digitalizzazione per il Gruppo Fs è fattore abilitante. “Il nostro competitor – ha aggiunto ancora Ferraris – deve essere il trasporto privato. Proprio per questa ragione lanceremo, a partire da giugno, una piattaforma dove i viaggiatori, con un unico accesso potranno acquistare uno o più biglietti coniugando i vari tipo di trasporto urbano e nazionale, gomma e ferro”. In chiusura di intervento l'Ad del Gruppo Fs ha parlato anche di trasporto merci: “C'è un dato interessante, a livello europeo abbiamo oltre quattro milioni di patentati per i mezzi pesanti, poco meno della metà ha un'età vicina alla pensione. Il numero di patenti rilasciate su base annua è di circa 150 mila. Questo vuol dire che avremmo un'emorragia importante di autotrasportatori che porterà un potenziale traffico incrementale sulla ferrovia”, ha concluso. (Com)