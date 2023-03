Governo: Ciriani, creare lavoro è unica strada per aiutare fasce più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- L'unica strada per tutelare le fasce più deboli “è creare lavoro”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a "Tg2post". "Ascolto dal mondo sindacale e da certa sinistra dire a noi di destra di odiare i poveri, ma noi non odiamo", ha proseguito. "Abbiamo iniziato a cancellare il reddito di cittadinanza perché aiutava a portare voti ma non a trovare lavoro", ha aggiunto. "Abbiamo fatto un intervento sul cuneo fiscale" e vogliamo "aiutare gli imprenditori" ma "ci vuole tempo e la collaborazione delle parti sociali", e questo perché il dialogo è fondamentale, ha concluso il ministro. (Rin)