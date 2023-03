Superbonus: ministero Economia, proroga sei mesi per completare lavori su unità unifamiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110 per cento sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Lo prevede – riferisce il ministero dell’Economia in una nota – un emendamento al decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023. Un ulteriore emendamento al medesimo decreto-legge stabilisce, inoltre, che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione, a favore di banche e intermediari finanziari, è concluso dopo il 31 marzo 2023. (Rin)