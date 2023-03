Usa: Manhattan, gran giurì sente testimone su relazione tra Trump e una ex modella di Playboy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan sta esaminando una serie di informazioni relative ad un pagamento da 150 mila dollari effettuato per insabbiare una relazione tra l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e una ex modella della rivista Playboy, Karen McDougal, prima delle elezioni presidenziali del 2016. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che il gran giurì (il quale sta indagando anche su un pagamento analogo di 130 mila dollari effettuato dai fondi della campagna elettorale di Trump alla pornodiva Stormy Daniels) avrebbe sentito almeno un testimone relativamente al pagamento effettuato dal quotidiano “National Enquirer” alla McDougal, per acquistare i diritti sulla storia e poi insabbiarla. (Was)