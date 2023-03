Usa: Trump, voto del gran giurì è esempio di persecuzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto del gran giurì di Manhattan, che si è espresso a favore dell’incriminazione di Donald Trump per il pagamento di 130 mila dollari provenienti dai fondi elettorali del 2016 alla pornodiva Stormy Daniels, è un esempio di “persecuzione politica e di interferenza elettorale”. Lo ha affermato in una nota l’ex presidente degli Stati Uniti. “I democratici hanno avviato una caccia alle streghe ai miei danni da prima del mio insediamento: hanno già mentito in virtù della loro ossessione nei miei confronti, ma questa volta hanno fatto quello che nessuno si aspettava, ossia incriminare una persona assolutamente innocente”, ha detto Trump, accusando il Partito democratico di avere “spiato” la sua campagna elettorale e sfruttato il sistema giudiziario per punire “un oppositore politico”. (Was)