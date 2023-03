Brasile: Corte dei conti obbliga forze armate a restituire denaro acquisto irregolare viagra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti del Brasile ha determinato la restituzione da parte delle Forze armate di 27,8 milioni di real (5 milioni di euro) utilizzati, tra il 2020 e il 2021 per l'acquisto di 35.320 pillole di viagra per le forze armate con un sovrapprezzo di circa il 143 per cento rispetto al valore di mercato. Il processo era stato avviato dopo la denuncia del deputato Elias Vaz del Partito socialista brasiliano (Psb) e del senatore Jorge Kajuru di Podemos. I parlamentari avevano individuato, sul portale della trasparenza del governo federale, 8 aste approvate tra il 2020 e nel 2021 per l'acquisto del farmaco con dosaggi di 25 e 50 milligrammi. Nonostante il prezzo medio dei farmaci fosse di 1,81 real (32 centesimi di euro), le scorte furono acquistate a 3,65 real (65 centesimi di euro), con un pregiudizio per le casse dello stato. La maggior parte dei medicinali è destinata alla Marina, con 28.320 pillole, seguita da Esercito (5.000 pillole) e Aeronautica (2.000 pillole). (Brb)