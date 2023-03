Infrastrutture: Ferraris (Fs), Pnrr opportunità di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr “ci offre l’opportunità di ammodernare le nostre infrastrutture e ridurre il divario tra nord e sud Italia. Il Gruppo Fs è in linea con le scadenze previste. Tuttavia poter contare su una maggiore flessibilità sarebbe auspicabile e utile”. Lo ha detto Luigi Ferraris, Amministratore delegato del Gruppo Fs, durante il Foro di dialogo Italia-Spagna tenutosi a Roma nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'evento per dibattere i temi dello sviluppo comuni ai due paesi quest’anno è giunto alla diciannovesima edizione. Italia e Spagna sono, infatti, due Paesi con molte similitudini, culturali, economiche e storiche. Proprio la storia più recente vede le due nazioni al centro di un programma di sviluppo che ha leve fondamentali da implementare, come la digitalizzazione, l'ambiente e le infrastrutture. “Infrastrutture che in Italia necessitano dei miglioramenti – ha dichiarato Ferraris – gli interventi che stiamo realizzando puntano a questo. Vogliamo accorciare le distanze, realizzare collegamenti veloci come stiamo facendo sulla Napoli - Bari, ma anche lavorare in territori, come la Sicilia, dove c'è bisogno di importanti investimenti. Il Gruppo Fs vuole essere protagonista del cambiamento, ma consideriamo anche le criticità affrontate in questi periodi. Guerra in Ucraina, crisi energetica, aumento delle materie prime hanno reso più difficile il percorso e il rispetto dei tempi imposti dal Pnrr”. (segue) (Com)