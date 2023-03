Milano: da Expo a Olimpiadi tante opportunità, ma anche il rischio di espellere il ceto medio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cesare Ferrero, presidente di Sogemi e autore del libro "Real estate infrastructure, Made in Italy" presentato durante. il convegno ha spiegato che "siamo un Paese che necessita di valorizzare il suo territorio. La cosa più importante è fare, decidere e fare, perché in Italia ci mettiamo troppo tempo a decidere e, quando prendiamo una decisione, c'è sempre chi pensa di contrastarla. Lo ha detto durante l'incontro "Promuovere la sostenibilità attraverso le grandi opere infrastrutturali, dall'Expo alle Olimpiadi 2026" alla Libreria Egea di Milano. "Noi dobbiamo vincere questa cultura del fronte del no che frena questo Paese", ha proseguito sottolineando che bisogna fare le cose giuste nel posto giusto essendo le cose che realizziamo inamovibili e durature".Un concetto, quello del rischio della desertificazione della classe media, che è stato ripreso anche da Regina De Albertis, presidente di Assimprendil Ance. La città "Rischia di diventare inaccessibile anche per la classe media. Occorre ragionare in un'ottica di città metropolitana allargata, ragionare su un sistema infrastrutturale e di servizi che possa includere determinati ambiti, ma queste considerazioni vanno fatte in tempi brevi o la crescita rischia di non essere più sostenibile e di perdere quello che rende viva la città". (segue) (Rem)