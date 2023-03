Mps: Cda approva fusione per incorporazione di Mps Leasing & Factoring e Mps capital services

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deliberato la fusione per incorporazione in Bmps di Mps Leasing & Factoring e di Mps capital services Banca per le Imprese. Lo riferisce Mps in una nota. Sempre nella giornata odierna, si sono tenute anche le Assemblee Straordinarie di Mpslf e di Mpscs, che hanno approvato le rispettive fusioni. Gli effetti della Fusione Mpslf e della Fusione Mpscs decorreranno dalla data che verrà stabilita nel rispettivo atto di fusione. Sia per la Fusione Mpslf che per la Fusione Mpscs, la stipula dell’atto di fusione e la data di decorrenza dei relativi effetti giuridici saranno rese note con successiva comunicazione al mercato. (Com)