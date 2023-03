Germania-Cina: ministra Esteri Baerbock a Pechino nella seconda metà di aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale valutazione dovrebbe invece essere assente dalla Strategia di sicurezza nazionale, la cui pubblicazione da parte del governo federale è attesa a breve, dopo mesi di ritardo. Intanto, nell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz manca l'intesa su quando rendere nota la strategia per la Cina. A oggi, era previsto di completare il documento prima delle consultazioni intergovernative tedesco-cinesi, che si terranno a Berlino a giugno prossimo. Tuttavia, la Cancelleria chiede di rinviare la pubblicazione a dopo i colloqui, sostenuta dal ministero delle Finanze. Per il dicastero, ha senso tenere prima le consultazioni Germania-Cina e non approvare la strategia direttamente prima dell'incontro. A ogni modo, secondo “Handelsblatt”, il contenuto del documento “non dovrebbe sorprendere” le autorità cinesi, perché “non andrà oltre quanto già noto dalla prima bozza”. (Geb)