Usa-Romania: segretario alla Difesa incontra omologo, focus su Ucraina e Nato

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono il suo omologo romeno, Angel Tilvar. Entrambe le parti, riferisce una nota, hanno condannato l’invasione russa dell’Ucraina, ribadendo il sostegno a Kiev. Austin ha anche ringraziato la controparte per il ruolo della Romania nella difesa del fianco orientale della Nato e per la sua leadership nella regione del Mar Nero. Le parti hanno anche discusso i preparativi del prossimo vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, nel mese di luglio. (Was)