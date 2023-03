Brasile: governo proroga schieramento Forza nazionale a difesa riserva indigena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia del Brasile ha prorogato per ulteriori 60 giorni il dispiegamento delle truppe della Forza Nazionale per affiancare il personale della Fondazione nazionale dei Popoli indigeni (Funai) e delle forze dell'ordine dello stato di Roraima in difesa della riserva indigena (Ti) di Pirititi. La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. (Brb)