© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso che esprimere tutta la mia solidarietà nei confronti dell'Onorevole Giovanni Donzelli per le minacce e gli attacchi subiti via social”. Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli d'Italia, Ella Bucalo. “Anche se la macchina dell'odio e del fango non si ferma – ha aggiunto –, noi non ci lasciamo intimidire: continueremo a lavorare a testa alta, fieri del servizio reso per il nostro Paese". (Rin)