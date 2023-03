Migranti: Viminale al lavoro per rafforzare numero Cpr, navi e aerei militari per svuotare hotspot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare il numero dei Centri di permanenza (Cpr) per ridurre l'impatto dell'accoglienza dei migranti sui territori e, grazie al sostegno della Difesa, impiegare mezzi aeronavali militari per alleggerire la pressione sugli hotspot. Sono, a quanto si apprende, alcune delle misure su cui il Viminale sta lavorando per affrontare il numero sempre più crescente di arrivi di migranti - nei primi tre mesi anno i dati sono superiori del 300 per cento rispetto all’anno scorso -, una tendenza che sta mettendo in difficoltà il sistema di accoglienza. Il ministero dell'Interno sta lavorando per rafforzare questo apparato che al momento impiega, in varie forme, circa 115 mila persone. Il primo passo è l'aumento dei Cpr con l'obiettivo di averne almeno uno per Regione, se non di più ove necessario, collocandoli in aree concordate con gli enti locali. Le misure in fase di valutazione del Viminale, inoltre, si concentrano anche sul rafforzamento delle procedure di esame delle domande di asilo, un meccanismo necessario per favorire i rimpatri verso Paesi ritenuti sicuri, e le espulsioni dato che, in base ai dati del ministero, solo circa il 10 per cento dei richiedenti asilo in Italia ha diritto all’accoglienza, mentre gli altri sono migranti economici. (Rin)