Tunisia: Tajani, stiamo spingendo il Fondo monetario internazionale per sbloccare finanziamenti

- L’Italia sta spingendo il Fondo monetario internazionale (Fmi) per dare alla Tunisia almeno la prima tranche di finanziamenti, pari a 300 milioni di dollari. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo a “Stasera Italia” su Rete Quattro. In Tunisia, “c’è una crisi finanziaria tremenda”, ha fatto notare il ministro, aggiungendo: “Noi Italia stiamo facendo di tutto per impedire una crisi che provocherebbe ulteriori crisi a livello economico e di instabilità in tutto il Nord Africa”. “Bisogna salvare la Tunisia in tempi rapidi. Ho parlato anche con il segretario di Stato degli Usa – Antony Blinken - per condividere una strategia che consenta alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale di agire”, ha continuato Tajani.(Res)