Energia: Ciriani, governo ha messo in sicurezza famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il lavoro del governo sulle bollette “è stato straordinario e ha messo in sicurezza il sistema delle imprese e le famiglie italiane”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a "Tg2post". "Il calo dei costi annunciato oggi da Arera – ha proseguito – non è avvenuto per sbaglio. Abbiamo salvato il sistema paese e il sistema industriale, merito anche del lavoro del presidente Meloni in Europa”. “Spero che la situazione migliori ancora ma quello che ha fatto questo governo in questo difficilissimo inverno deve essere riconosciuto", ha concluso. (Rin)