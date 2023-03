Milano: da Expo a Olimpiadi tante opportunità, ma anche il rischio di espellere il ceto medio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Expo ha dato un momento di grande visibilità che ci ha portato turismo internazionale - ha ricordato - ma bisogna fare attenzione perché una città turistica può generare dinamiche che bisogna saper gestire, alcune città italiane sono diventate città museo. Milano ha un dna diverso e si trova nella capacità di gestire una situazione internazionale con la sua anima, che è di imprenditori e di economia. Il tessuto commerciale di Milano si sta trasformando, sono temi che dobbiamo affrontare con la giusta attenzione" perché bisogna fare attenzione a tutti, non dimenticare nessuno, "ma bisogna prestare particolare attenzione ai giovani. Lavoriamo a una città che possa accogliere chiunque voglia venire a lavorare e studiare a Milano: se i valori immobiliari sono cresciuti bisogna lavorare per trovare le misure per farla crescere in una direzione ancora più accogliente. Stiamo pensando di rivedere le regole e la visione strategica per dare più possibilità e maggiore impulso all'housing sociale, ha concluso. Infine l'assessore ha accennato al tema del Pnrr: "Il sindaco si è proposto con il governo, per dire che forse a Milano siamo in grado di realizzare e quindi capitalizzare i fondi che arrivano dall'Europa, insomma ha lanciato un messaggio che noi speriamo sia raccolto, perché su Milano, realizzare tutta una serie di infrastrutture può portare a quella dimensione metropolitana che, a mio modo di vedere, è parte consistente della soluzione del problema". (segue) (Rem)