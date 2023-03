Milano: da Expo a Olimpiadi tante opportunità, ma anche il rischio di espellere il ceto medio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le opere infrastrutturali di Milano Cortina 2026, Veronica Vecchi, professoressa di Public Management in SDA Bocconi e presidente della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, a margine dell'evento, ha ricordato che "il piano degli investimenti è di circa tre miliardi di euro, in questi giorni è in corso di ridefinizione il cronoprogramma, ci sono degli investimenti che sono funzionali alla realizzazione dell'evento sportivo che avranno la priorità perché dovranno essere realizzati nel rispetto dei tempi e, sulla base dei cronoprogrammi, riteniamo che riusciremo a rispettare questi tempi. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti infrastrutturali stradali, che rappresentano la legacy delle Olimpiadi sono tutti progetti che sono stati promessi ai territori, le Olimpiadi rappresentano un acceleratore". (Rem)