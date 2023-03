Germania: l'ambasciata d'Italia ospita “La città di domani” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha ricordato in apertura che “parlare del volto futuro di una città significa parlare del volto futuro delle nostre società, delle interazioni umane e dei servizi a cui ognuno di noi potrà accedere”, poiché circa il 60 per cento della popolazione mondiale entro la metà del secolo vivrà in città. In questo senso anche la candidatura di Roma a Expo 2030 assume una valenza particolare. Per l'ambasciatore Varricchio, “Expo porta l'opportunità di fare di Roma - che sta moltiplicando l'impegno in sostenibilità e consapevolezza ambientale - una città leader nel movimento globale delle smart cities e per la transizione energetica”. Per Ratti, “al centro del design italiano c'è l'impegno per l'innovazione e il confronto costante con i mutevoli contesti sociali. Questo concetto si manifesta perfettamente nella proposta di Roma di ospitare l'Expo 2030”. Il masterplan si propone di “aprire nuove strade per le fiere mondiali e altri eventi su larga scala, sperimenta processi di creazione collettiva della città, nuove strategie di condivisione dell'energia e trasformazioni urbane inclusive che vanno ben oltre i confini temporali e spaziali dell'evento”. (Com)