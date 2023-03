Campidoglio: Erbaggi (Fd'I), Aula paralizzato da una maggioranza che non ha i numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Giunta capitolina mancano le basi. Anche oggi votazione resa impossibile dalle ripetute cadute del numero legale. Così in una nota Stefano Erbaggi, consigliere del Comune di Roma di Fratelli d'Italia. "La città ha bisogno di una Amministrazione presente, capace di affrontare le sfide che la aspettano, come il Giubileo, a pieno regime, con efficienza. Gualtieri venga in aula a metterci la faccia oppure rassegni le dimissioni, insieme alla sua maggioranza", conclude. (Com)