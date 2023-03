Israele: a Tel Aviv una contro-protesta a sostegno della riforma giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le manifestazioni in Israele, ma questa volta organizzate da esponenti di destra che sostengono la contestata riforma giudiziaria promossa dal governo di Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, questa sera migliaia di dimostranti si sono radunati a Tel Aviv, bloccando il traffico sull’autostrada Ayalon e sventolando bandiere blu e del partito presieduto dal premier, Likud. Secondo l’emittente “Channel 12”, almeno 30.000 persone hanno marciato dal Museo di Tel Aviv a Kaplan Street, luogo che ha visto radunarsi nei mesi scorsi gruppi di manifestanti antigovernativi per protestare contro la medesima riforma. “The Times of Israel” precisa che quella di stasera è la seconda protesta organizzata da quando Netanyahu ha deciso di fare una parziale marcia indietro, rinviando il progetto di riforma. “Il popolo chiede riforme giudiziarie" e "Bibi re d'Israele", sono stati alcuni degli slogan intonati, con riferimento al soprannome del primo ministro. “Ci stanno rubando le elezioni”, “Il primo novembre la gente ha deciso”, hanno affermato altri manifestanti sui propri striscioni, collegandosi alle elezioni legislative svoltesi a novembre 2022 che hanno riportato Netanyahu alla guida dell’esecutivo israeliano. (segue) (Res)