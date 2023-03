Israele: a Tel Aviv una contro-protesta a sostegno della riforma giudiziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma giudiziaria presentata dal governo ha suscitato proteste di vasta portata in Israele da svariate settimane, culminate con lo sciopero generale di lunedì 27 marzo che ha costretto il primo ministro Netanyahu a fare una parziale marcia indietro. Malgrado il rinvio, il progetto di riforma per ora resta in piedi, benché il suo percorso sia rallentato dall’esigenza di trovare “un accordo che riesca a comporre la controversia”, come riferito dallo stesso premier. Nei giorni scorsi, il presidente Isaac Herzog ha incontrato i rappresentanti dei partiti di maggioranza e opposizione per cercare di raggiungere un compromesso sulla riforma. La riforma riguarda il ruolo della Corte suprema e il suo attuale potere di bloccare le leggi anti-costituzionali. In Israele, infatti, non esiste una Costituzione ma solo delle Leggi fondamentali. Il parlamento, la Knesset, è monocamerale e il presidente non ha il potere di bloccare le leggi. Mancano, quindi, quei paletti stabiliti in Italia dalla Costituzione per controllare l’attività dell’esecutivo. Finora, in Israele il ruolo di garante è stato esercitato proprio dalla Corte suprema, che ha diritto di veto su ogni norma attraverso una clausola di ragionevolezza, che annulla in automatico una legge quando non è considerata “ragionevole”. (segue) (Res)