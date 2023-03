Usa: Casa Bianca su crisi delle banche, Trump ha indebolito regolamentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha indebolito la regolamentazione e la supervisione delle grandi banche regionali come Silicon Valley Bank e Signature Bank, il cui recente fallimento ha innescato una crisi che sta interessando tutto il settore. In una nota, la Casa Bianca ha ribadito la determinazione del presidente Joe Biden a fare tutto il necessario per “rafforzare la regolamentazione e i controlli per le banche di maggiori dimensioni, in modo che il Paese non si debba trovare nuovamente in una situazione come questa”. La situazione derivante dai provvedimenti dell’amministrazione Trump sul sistema finanziario federale, prosegue la nota, va “ristabilita” e riportata a quello che era il quadro regolamentare durante la presidenza di Barack Obama, per “rafforzare il sistema bancario e proteggere i depositi delle famiglie”. (Was)