Forza Italia: Tajani, vogliamo giocare un ruolo da protagonisti

- Forza Italia è il centro del centro destra. Senza di noi non esisterebbe il centro destra e vogliamo giocare un ruolo da protagonisti. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo a “Stasera Italia” su Rete Quattro. “Vogliamo governare portando le nostre idee e proposte. Vogliamo allargare i confini del centro destra raccogliendo consensi”, ha aggiunto il ministro, evidenziando: “Siamo credibili e affidabili”. “Cercheremo di lavorare per raggiungere tutti gli obiettivi” e, in caso di fallimento, “troveremo soluzioni alternative”, ha continuato. (Res)