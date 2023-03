Migranti: fonti, da Viminale gratitudine per "generoso sostegno" ministero Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Viminale esprime gratitudine al ministero della Difesa per il "generoso sostegno" in termini di fornitura di mezzi militari aeronavali che serviranno a rafforzare il sistema di accoglienza di migranti. A quanto si apprende, infatti, l'ulteriore assistenza fornita dalla Difesa è considerata di grande importanza nella strategia del ministero dell'Interno per affrontare l'emergenza causata dal numero crescente di arrivi. (Rin)