Cultura: fumetti, musica e cinema d'autore, a Roma fine settimana ricco di eventi

- Si apre un nuovo fine settimana ricco di eventi nella Capitale. Da oggi si alza il sipario sulla trentesima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, ospitato fino al 2 aprile alla Fiera Roma. Una kermesse ininterrotta con eventi in contemporanea nei 5 padiglioni con oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi. Il manifesto ufficiale della XXX Edizione di Romics, L’Orchidea, a firma di Paolo Barbieri, racconta il cuore della manifestazione, un'esplosione di energia racchiusa in un solo fiore. Natura, colori, sacralità e bellezza si fondono per creare un'opera d'arte unica. Dal fantastico mondo dei cartoni si passa al cinema d'autore dell'Estremo Oriente con l'apertura, oggi, della ventesima edizione dell'Asian Film Festival. L'edizione 2023, in corso al Cinema Farnese Arthouse fin al 5 aprile onta ben trenta lungometraggi, di cui sette nella sezione Newcomers (registi esordienti), cinque Fuori Concorso e diciotto in Concorso, vantando inoltre cinque anteprime mondiali e numerose anteprime europee. (segue) (Rer)