Cultura: fumetti, musica e cinema d'autore, a Roma fine settimana ricco di eventi (2)

In occasione del ventennale è prevista, inoltre, una giornata di proiezioni speciali presso il Cinema Barberini. Ed ancora. Il 2 aprile, prima domenica del mese, è prevista l'entrata gratuita per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. Questi i musei civici aperti: Musei Capitolini; Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali; Museo dell'Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d'Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de' Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio. L'iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Da sabato 1 aprile, fino al 24 giugno, apertura straordinaria della Torre Moresca di Villa Torlonia. Ogni sabato, singoli visitatori e gruppi, con il biglietto della Serra Moresca e su prenotazione obbligatoria, potranno visitare la Torre Moresca e scoprire le suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi.