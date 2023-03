Cultura: fumetti, musica e cinema d'autore, a Roma fine settimana ricco di eventi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per chi ami il grande scherzo, tanto cinema in questo fine settimana di primavera in cartellone nella Capitale. Fino al 3 aprile appuntamento al Cinema Nuovo Sacher (largo Ascianghi 1) con la XIII edizione di Rendez-Vous, il festival dedicato al cinema francese nato da un'iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia e realizzato dall’Institut français Italia in collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Roma Capitale. È co-organizzato con Unifrance, l’organismo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo. La direzione artistica e di progetto è affidata a Vanessa Tonnini. Dalla Francia all'America. Nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni al via, da oggi al 14 maggio, la nuova rassegna Hollywood proibita. Il cinema senza censure del "Pre-Code". Verranno presentati film realizzati tra il 1930 e il 1934, una stagione breve ma anche unica e irripetibile nella storia di Hollywood, capace ancora oggi di affascinare per il suo profondo anticonformismo. Si tratta di un cinema dal piglio aggressivo e spudorato, in cui molti temi sensibili furono affrontati con una libertà che a Hollywood tornerà solo negli anni '60: dal sesso alla violenza, dalla questione razziale alle critiche al sistema carcerario, dal mondo della criminalità all’emancipazione delle donne. Dal cinema la teatro e alla danza. Nell’ambito della Stagione 2022/2023 del Teatro dell’Opera di Roma, domani alle 21 e sabato alle 18 al Roma Convention Center La Nuvola (viale Asia 40/44) arriva per la prima volta in Italia Adam’s Passion, lo spettacolo teatrale ideato nel 2015 da Robert Wilson in collaborazione con il grande compositore estone Arvo Pärt. (segue) (Rer)