Cultura: fumetti, musica e cinema d'autore, a Roma fine settimana ricco di eventi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, oggi e domani appuntamento alle 21 con Uno, Nessuno e Pirandello, spettacolo ispirato al teatro e alle novelle di Luigi Pirandello con Salvatore Della Villa, che firma anche adattamento e regia, Tommaso Massimo Rotella e Chiara Serena Brunetta impegnati in uno spettacolo che induce a riflettere passando dalla risata immediata alla scoperta di una vita psichica individuale complessa, instabile, molteplice e frammentata, in parte inconscia e involontaria. Nell’ambito del cartellone di Musica per Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 2 aprile alle 18 Ascanio Celestini sarà sul palco della Sala Petrassi con il reading I parassiti – un diario nei giorni del Covid-19 in cui l’attore, accompagnato alla fisarmonica da Gianluca Casadei, porta in scena la memoria di quei mesi difficili e i tanti riflessi di una situazione inaspettata. Domani, invece, la Sala Sinopoli ospiterà il concerto Musica per Clò: una grande festa in musica per l’ultimo saluto a Claudia Arvati, corista di punta per molte star della musica italiana, prematuramente scomparsa lo scorso dicembre. Il concerto sarà presentato da Serena Caporale e Frankie Lovecchio e vedrà la partecipazione di Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, la Frankie & Canthina Band e di tanti altri musicisti e voci che hanno condiviso con lei il palco. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Ospedale Oncologico Ifo di Roma. Il 2 aprile in Sala Santa Cecilia, attesa la seconda data per il Live 2023 – Racconti Unplugged di Fabrizio Moro che torna in Auditorium con uno spettacolo emozionante e unico in una dimensione intima e coinvolgente. (segue) (Rer)