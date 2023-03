Cultura: fumetti, musica e cinema d'autore, a Roma fine settimana ricco di eventi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le iniziative per bambini e famiglie promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, al Planetario di Roma il 1 aprile, alle 11 e alle 17, nello spettacolo Vita da Stella con il dottor Stellarium i bambini, accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni dello stravagante dottore, andranno alla scoperta degli ammassi stellari che si vedono di notte. Il 2 aprile invece, alle 12 e alle 18, nello spettacolo Girotondo tra i Pianeti, la sala si trasformerà in una rampa di lancio verso lo spazio. Il programma dedicato a bambini e famiglie dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia prevede, invece, il 2 aprile alle 12.15 e alle 16, il 3 aprile alle 9.45 e alle 11.15 e il 4 aprile alle 10 e alle 11.30, nella Sala Coro dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, lo spettacolo Nel giardino degli Archi, lezione-concerto alla scoperta degli strumenti della famiglia degli archi. Chi lo desidera potrà richiedere il video tutorial che guida alla costruzione di uno strumento ad arco (da realizzarsi con materiali di riciclo), che potrà poi suonare assieme agli strumentisti e alle strumentiste durante la lezione-concerto. Nel corso dello spettacolo saranno affrontate anche tematiche relative all’ambiente. Infine a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell'assessorato alla Scuola, formazione e lavoro, gestito in collaborazione con Zètema progetto cultura, dal primo al 30 aprile 2023, dal martedì alla domenica, le bambine e i bambini possono divertirsi e imparare con tanti e diversi laboratori ludico-educativi dedicati ai temi della Natura, dei Colori e delle Forme, ispirati dalle composizioni geometriche dell'artista Piet Mondrian e dalla creatività e fantasia di Bruno Munari. (Rer)