Appalti: Schlein, presidente Anac dice cose che ha il dovere di dire

23 luglio 2021

- La segretaria del Partito democratico Elly Schlein condanna le parole del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, dirette oggi al presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, e si dice preoccupata per l’attacco condotto dal governo contro il Codice degli appalti. “Sono rimasta molto colpita dall’attacco sferrato oggi al presidente dell’Anac, che dice cose che l’Anac ha il dovere di dire e che ripete da molto tempo, non solo da questi cinque mesi. E cioè che bisogna fare molta attenzione ad alzare in questo modo le soglie e abbassare le tutele e i presidi di legalità”, ha detto la segretaria dem, oggi a Trieste a sostegno del candidato del centrosinistra alle elezioni regionali di domenica. “Proprio oggi che arrivano risorse significative per il Paese bisogna continuare ad insistere sulla massima trasparenza. Siamo nell’epoca della digitalizzazione, si può trovare un equilibrio corretto, semplificando le procedure per avvicinare pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini senza rinunciare a presidi importanti di legalità. L’attacco che il governo sta facendo al codice degli appalti ci preoccupa molto in prospettiva per il Paese”, ha concluso. (Frt)