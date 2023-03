Pnrr: Schlein, non è patrimonio solo del governo, riferiscano su stato attuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr non è patrimonio solo del governo. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ribadisce l’invito al ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, di riferire in Parlamento sullo stato di attuazione dei progetti. “È una questione di interesse nazionale: il Pnrr non è patrimonio di nessun partito o forza politica, non è patrimonio solo del governo”, ha detto Schlein, oggi a Trieste a sostegno del candidato del centrosinistra alle elezioni regionali. Sui fondi del Pnrr, secondo la segretaria dem, “si segnalano già dei gravi ritardi che il governo cerca di scaricare su precedenti governi oppure addirittura sull’Unione europea. Avevano detto che erano pronti, ci sembra che tanto pronti non siano”. “Stiamo chiedendo al governo di venire in Parlamento a dirci qual è lo stato di attuazione dei progetti e quali modifiche questo governo sta chiedendo ai progetti, perché è evidente che con quelle modifiche si rischia di perdere ulteriore tempo”, ha concluso. (Frt)