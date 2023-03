Processo vaticano: aumentano capi di imputazione Mincione, Torzi, Crasso e Tirabassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi capi di imputazione sono stati addebitati a quattro degli imputati del processo vaticano sullo scandalo finanziario legato alla compravendita del palazzo di Londra. Al termine della 54ma udienza, svoltasi nella giornata di oggi, il promotore di giustizia Alessandro Diddi ha annunciato in Aula di avere presentato nuovi capi di imputazione, sulla base di interrogatori, nei confronti di Raffaele Mincione, Gianluigi Torzi, Enrico Crasso e Fabrizio Tirabassi. In particolare, a Mincione, Torzi e Crasso viene contestato, in aggiunta alle altre accuse, il reato di corruzione; a Tirabassi e a Crasso l'autoriciclaggio. L'udienza di oggi è stata dedicata alla conclusione dell'interrogatorio di Luciano Capaldo, esperto di valutazioni immobiliari operante a Londra, prima collaboratore delle società di Torzi e poi della Segreteria di Stato durante la trattativa con lo stesso Torzi sul palazzo di Sloane Avenue. Dall'interrogatorio è emerso che fu il sostituto alla segreteria di Stato monsignor Edgar Pena Parra a incaricare Capaldo di svolgere attività di video sorveglianza nei confronti di Torzi. Capaldo ha definito il prelato "una persona stimatissima per la quale mi farei ammazzare". "E per la quale ha commesso un reato", è stata la replica dell'avvocato Marco Franco, difensore di Torzi. Dichiarazione poi censurata dal presidente del Tribunale Pignatone che ha definito questo modo di controinterrogare "una cosa ignobile". In merito all'attività di videosorveglianza, Capaldo ha specificato: "avevo la app ma con le credenziali di un altro funzionario dell'ufficio e comunque si vedeva solo un'immagine fissa, senza poter ascoltare voci. Ho visto sempre e solo immagini fisse dell'ufficio". (Civ)