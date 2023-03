Fvg 2023: Schlein, non alleanze a tavolino, ma progetti sul futuro della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna alleanza a tavolino, ma progetti basati sui bisogni del territorio. Elly Schlein apre a coalizioni ampie anche in altre regioni, dopo l’esperienza del Friuli Venezia Giulia. “La coalizione ampia, che prevede anche il Movimento 5 stelle, si deve alla credibilità del candidato”, ha detto oggi a Trieste, dove è arrivata nel pomeriggio a sostegno di Massimo Moretuzzo. “Ci saranno anche altri scenari amministrativi nella tornata di maggio, in cui costruiremo delle alleanze di questo tipo. Le alleanze per noi si costruiscono sulla base di un progetto, in questo caso un progetto sul futuro della regione Friuli Venezia Giulia e dei bisogni specifici della sua comunità e dei suoi territori”. Non alleanze “a scatola chiusa tra dirigenti”, dunque. “Cercheremo di trovare insieme dei punti di convergenza che possano migliorare la qualità della vita delle persone e anche del pianeta”, ha spiegato la segretaria dem. (Frt)