Israele: fonti stampa, rappresentanti mediorientali e africani nel Paese per un evento "storico"

- Sono oltre 20 i Paesi del Medio Oriente e del continente africano rappresentati in un evento di formazione sull’ambiente della durata di tre giorni organizzato in Israele dall’istituto di ricerca Jerusalem Center for Public Affairs. Lo riferisce l’emittente israeliana “I24news”. Per il presidente Dan Diker si è trattato di un incontro “storico senza precedenti” a Gerusalemme che ha visto la presenza di Paesi che non hanno instaurato relazioni diplomatiche con Israele. All’evento partecipano rappresentanti di centri di ricerca e istituti di diplomazia e giornalisti provenienti da Arabia Saudita, Somalia, Gibuti, Tunisia, Marocco, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Ciad, Mauritania, Sudan, Namibia, Nigeria, Ruanda, Sudafrica, Sud Sudan e Uganda. L’obiettivo dell’iniziativa, riferisce “I24 news”, è sostenere i Paesi partecipanti a far fronte al fenomeno della diversificazione soprattutto nella regione del Sahara anche creando una zona cuscinetto “verde” estesa su 8.000 chilometri entro la fine del 2030. Il centro israeliano, sul proprio sito, ha fatto sapere che i partecipanti hanno anche discusso delle prospettive per rafforzare ed estendere gli Accordi di Abramo e creare partenariati tra Golfo, Israele e Africa anche per quanto riguarda la lotta al terrorismo e la sicurezza, sia nazionale che alimentare.(Res)