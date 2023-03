Libano: sottosegretaria Usa Leaf, fondamentale il sostegno del Fondo monetario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano non ha altre opzioni se non quella di raggiungere un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per superare la profonda crisi economica. Lo ha affermato la sottosegretaria di Stato degli Usa per il Vicino oriente, Barbara Leaf, Barbara Leaf, nel corso di una conferenza stampa da remoto. Secondo quanto riferito dall’emittente televisiva “Lbci International”, Leaf ha affermato che sono necessarie la formazione di un governo e l'elezione di un capo dello Stato in tempi brevi, in modo tale da avviare le riforme economiche indispensabili a "portare il Libano sulla strada della ripresa". (segue) (Lib)