Libano: sottosegretaria Usa Leaf, fondamentale il sostegno del Fondo monetario internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano fa fronte a una grave crisi economica dal 2019, definita dalla Banca mondiale come una delle peggiori della storia moderna. Negli ultimi tre anni, il Paese ha esaurito la maggior parte delle sue riserve di valuta estera, con la moneta nazionale, la lira, che ha perso oltre il 90 per cento del suo valore rispetto al dollaro. Tale situazione è aggravata dal vuoto istituzionale creato dalla mancanza di un accordo politico per l'elezione di un nuovo presidente della Repubblica, incarico che risulta vacante dal 30 ottobre scorso, quando si è concluso il mandato di Michel Aoun. (Lib)