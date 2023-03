Kenya: proteste antigovernative, feriti due giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due giornalisti sono rimasti feriti durante l'ultima ondata di proteste antigovernative che si sono svolte oggi a Nairobi e in altre città del Kenya. Secondo quanto riferito dai media locali, nella capitale un cameraman è stato ferito da un lacrimogeno che gli ha colpito il volto e gli ha lacerato la pelle, mentre a Kisumu un altro cameraman è stato gravemente ferito da un gruppo di manifestanti che lo ha preso a sassate per averli ripresi mentre rapinavano un supermercato. Inizialmente era sembrata una giornata tranquilla, con la sicurezza armata che monitorava i punti caldi ma tranquilli intorno a Nairobi. In precedenza, il leader dell'opposizione Raila Odinga (promotore delle proteste), la sua candidata alle ultime elezioni, Martha Karua, e altri leader della coalizione Azimio si erano rivolti ai sostenitori per invitarli alla moderazione, tuttavia nel corso della giornata agenti di polizia hanno impedito al convoglio di Odinga di accedere ad alcune parti della capitale e hanno tentato di disperdere la folla riunita con lacrimogeni e sparando acqua dai cannoni, un intervento a cui alcune frange di dimostranti hanno risposto lanciando pietre contro una vicina stazione di polizia. Nella città di Siaya, a nord-ovest di Kisumu, gli uffici del Partito dell'alleanza democratica unita (Uda), al potere nel Paese, sono stati dati alle fiamme. Odinga, da parte sua, ha promesso di continuare con le proteste con cadenza bisettimanale per chiedere quella che definisce una "giustizia elettorale" e per esercitare pressioni sul governo affinché ponga un argine all'alto costo della vita. (Res)