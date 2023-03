Diritti: Schlein, da questa maggioranza nessun passo avanti su parità genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla maggioranza di governo ancora nessun passo in direzione della parità e del sostegno all’occupazione femminile. Lo ha detto oggi a Trieste la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, rispondendo a una domanda sulla crescente presenza delle donne alla guida dei partiti italiani. “C’è bisogno di più presenza delle donne, ma non sempre una leadership femminile è utile alle altre donne, se sceglie di non battersi per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre”, ha detto Schlein. “È il motivo per cui siamo preoccupati che ancora manchino le risposte su opzione donna, per cui continuiamo a insistere che servirebbe un congedo paritario pienamente retribuito di almeno tre mesi, come hanno fatto in Spagna, perché sosterebbe fortemente l’occupazione femminile. Da questa maggioranza non abbiamo visto ancora passi in questa direzione, anzi hanno deciso di colpire le donne sulle pensioni, come se non sapessero che il divario pensionistico svantaggia enormemente le donne. C’è ancora molta strada da fare”, ha concluso la segretaria dem. (Frt)