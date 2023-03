Terzo polo: Carfagna (Azione), da salario minimo a sanità auspico convergenze su nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Terzo Polo, "abbiamo presentato quattro proposte importanti, a cominciare da quelle su salario minimo e Sanità: auspico che si possano trovare convergenze" con le altre forze politiche. Lo dice Mara Carfagna, presidente di Azione, in un'intervista a Rainews24 che andrà in onda stasera alle 21.20. "In Italia – aggiunge - c'è una parte considerevole di lavoratori che viene sfruttata, perché lavorare per 6 euro all'ora non è da Paese civile. Noi abbiamo presentato una proposta sul salario minimo, ce ne sono altre, che differiscono in parte dalla nostra: io mi auguro che un punto di convergenza si possa trovare, perché l'obiettivo è quello di arginare la piaga del lavoro povero, del lavoro sottopagato". "Allo stesso modo – prosegue – speriamo ci sia ampia convergenza sulla nostra proposta sulla Sanità, che punta a ridurre le liste d'attesa e a garantire nuove assunzioni di medici e infermieri. Importanti sono anche le proposte che riguardano Industria 4.0 e Casa Italia, la prima per ripristinare quegli incentivi che permetterebbero di incrementare la competitività e la produttività delle nostre imprese, la seconda per ripristinare la struttura di missione presso Palazzo Chigi, soppressa purtroppo dal governo Conte 1, che si occupava di contrastare il dissesto idrogeologico attraverso interventi soprattutto di prevenzione. Anche qui – conclude Carfagna - ci auguriamo che ci sia condivisione".(Rin)