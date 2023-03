Infrastrutture: Durigon (Lega), manteniamo impegni, Agro pontino cambierà volto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene Regione Lazio. Un altro tassello si va ad aggiungere alle già commissariate Roma-Latina e Cisterna-Valmontone a completamento del quadrante sud della Regione, che cambierà integralmente l'assetto infrastrutturale dell'Agro pontino. Così in una nota il senatore Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega. "Il Nuovo asse viario di collegamento tra Sp Ariana e Sp Artena-Cori, dall'investimento di circa 25 milioni di euro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale è incluso nel pacchetto delle opere complementari alla Roma-Latina. Tra tali opere, la tangenziale di Latina e la tangenziale di Labico che sono state finanziate dal Mit con le Delibere Cipess n. 1/2022 e n. 35/2022 per un investimento complessivo pari a circa 210 milioni di euro. Grazie al Mit non sono stati persi i finanziamenti delle opere complementari ed è stato stanziato, a favore del Commissario, un primo finanziamento di 300 milioni di euro sulla Cisterna-Valmontone e 20 milioni di euro per la revisione progettuale della Roma-Latina. L'avevamo annunciato in campagna elettorale e manteniamo fede agli impegni presi con i cittadini", conclude Durigon. (Com)