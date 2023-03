Senegal: oppositore Sonko condannato a due mesi di reclusione per diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione senegalese, Ousmane Sonko, è stato giudicato colpevole di diffamazione e condannato a due mesi di reclusione con sospensione della pena. È quanto emerso dalla sentenza emessa oggi dal tribunale che lo processava con l'accusa di aver diffamato il ministro del Turismo, Mame Mbaye Niang, per appropriazione indebita. Gli avvocati di Sonko, che negano le accuse a suo carico sostenendo che si tratti di una tattica del presidente Macky Sall per escluderlo dalla corsa per le elezioni presidenziali del 2024, affermano tuttavia che la sentenza non impedirà al loro assistito di candidarsi alle elezioni. Prima dell'udienza di oggi nella capitale Dakar sono scoppiate le proteste dei sostenitori di Sonko, con la polizia che ha lanciato gas lacrimogeni e granate all'indirizzo dei manifestanti. La scorsa settimana il presidente Sall ha esortato la polizia a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dopo le proteste scoppiate in diverse città, un ordine al quale Sonko ha reagito accusandolo di alimentare una "strategia del terrore" per cacciare gli oppositori politici, sostenendo di essere sopravvissuto a un brutale attacco alla sua "integrità fisica" durante il suo tragitto verso il tribunale dove si sarebbe dovuto svolgere il processo.(Res)